جمارك سفاجا تضبط 9 محاولات تهرب جمركي لطائرة لاسلكية وعدد من بنادق ضغط الهواء

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة سامي ابوطالب بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 9 محاولات تهرب جمركى لطائرة لاسلكية، وعدد من بنادق ضغط الهواء والهواتف المحمولة وكمية من المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والملابس الجاهزة بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الأولى بإدارة تفتيش الركاب برئاسة فخري محمد حمدان مدير إدارة تفتيش الركاب تم الإشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصه بعدد 9 ركاب قادمين من الكويت بتفتيش أمتعتهم تبين وجود طائرة لاسلكية و 2 بندقيه ضغط هواء ومنظار وعدد من الطلقات و 35 هاتف محمول و 440 قطعه من مستحضرات التجميل و 348 قطعه ملابس جاهزه و 91 قطعه مستلزمات طبية مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها .

وقام بالضبط جبريل الرشيدي، عز الدين عبده ، محمود عبدالحميد ، محمد رجب مأموري تفتيش الركاب ومحمد عبدالراضي وهاشم اسماعيل مشرفين بحضور حسام عشماوي مدير مجمع الوارد و هيثم أبو النجا مأمور التعريفة و محمود حمدان مدير مجمع الساحات .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 1 مليون و21 الف و 800 جنيه، قرر عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 9 محاضر ضبط جمركي وحررها محمد حموده ومحمد امين ووليد البكري وياسر عز العرب مدير إدارة الشئون القانونية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.