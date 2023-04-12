تنفيذ صيانة عاجلة لأعمدة وأسلاك كهرباء تأثرت من قوة الرياح بالعريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

أطلق مجلس مدينة العريش بشمال سيناء حملة صيانة عاجلة لأعمدة وأسلاك كهرباء تأثرت من قوة الرياح التى شهدتها شمال سيناء ليلة أمس ولا تزال تتواصل اليوم.

أعلن مجلس مدينة العريش، أنه وجه أسامة عَفش رئيس مركز ومدينة العريش توجيه فريق عمل للانتهاء من رفع آثار الرياح علي منطقة خدمات عاطف السادات ومناطق مختلفة حيث تعرضت المدينة ليلة أمس إلى موجة من الطقس أدت إلى ميل بعض الأعمدة وسقوط الأسلاك، وتم وصول فرق عمل للانتهاء من الشكوى وتم عمل اللازم وعودة التيار للخدمة جسر الوادي ، فيما يتواصل كسح مياة الأمطار.

ودفع مجلس مدينة العريش وشركة المياه بفرق عمل لسحب المياه المتجمعة نتيجة هطول الأمطار على مسارات الشوارع والميادين وتسببت فى إغلاق بعضها.

قال أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، انه تم توزيع فرق الأزمات لمواجهة ونزح مياه الأمطار بمدينة العريش، بعد اأن حيث تعرضت ليلة أمس إلى موجة من الطقس المتقلب ورياح عالية أثرت في بعض الاعمدة والأسلاك الكهربائية للشبكة الهوائية، وتكون تجمعات مياه أمطار بالنقاط المنخفضة والتي لم يصلها مرفق الصرف.

وأشار إلى أن فريق عمل من الأزمات والكوارث يواصل تصريف الأمطار مدعوم بسيارات المجلس لشفط المياه وبالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي بالعريش.

أضاف أن فريق عمل من الإدارة الهندسية، يقوم رفع اعمدة تأثرت بالرياح والأسلاك بالتنسيق مع هندسة كهرباء العريش ، وحصر أى أضرار بالمحولات أو كابلات أو أعمدة بمساعدة رؤساء مناطق الخدمات.

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إغلاق ميناء العريش البحرى، نظرا للظروف الجوية غير المستقرة التى سادت محافظة شمال سيناء.

وأوضحت مصادر بميناء العريش البحرى، أنه سيتم فتح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، ليستقبل عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية.

وشهدت شمال سيناء اليوم سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة على معظم مناطقها ، بعد تعرض مناطق شمال سيناء الساحلية لهطول أمطار ثلجية بغزارة ليلة أمس، وسبقها سقوط أمطار وتساقط حبات البرد مكونة أكوام من الثلوج بمناطق وسط سيناء والشيخ زويد ورفح، وجريان السيول بوديان مناطق الحسنة ونخل بشكل محدود وتجمع مياه الأمطار بكميات فى المناطق المنخفضة.

وأعلنت محافظة شمال سيناء أنه قرر الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.

وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية مصدرا توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

وأفادت مصادر بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بأنه جارى المتابعة المستمرة للظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية وخاصة الرى والطرق ولم تتلق أى إخطارات أو بلاغات حتى اللحظة، وواصلت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعدادات بكافة مرافقها، وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن شكاوى المواطنين.

وخصص مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، أرقام هواتف عاجلة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين من وجود كأعطال نتيجة الأحوال الجوية المتقلبة.

أعلن مجلس مدينة العريش فى بيان، أنه بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والاستعداد الدائم للتغيرات المناخية وتقلب الأجواء، يستمر انعقاد غرفة العمليات خلال الفترة الحالية بكامل طاقتها مع رؤساء مناطق الخدمات بمدينة العريش وتلقى كافة البلاغات والدفع بفرق العمل لأى مكان.

تحدد أرقام هواتف إدارة الأزمات للتواصل حال وجود أى شكوى من الأمطار وهى 01204254296- 01276844002

وطالب مجلس مدينة العريش الأهالى توخى الحذر والابتعاد عن اعمدة أو التندات أو الأشجار أو مناطق الأعمال لسلامتهم.



اعمال الاصلاح



تأثر خطوط الكهرباء بالرياح