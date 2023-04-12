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تعرف على الحركة اليومية لتداول البضائع بموانئ البحر الأحمر

الأربعاء، 12 أبريل 2023 10:17 ص
تعرف على الحركة اليومية لتداول البضائع بموانئ البحر الأحمر موانى البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن  إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 922 شاحنة و 78 سيارة.
 
وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 573 شاحنة و 66 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع ، 349 شاحنة و 12 سيارة  . 
 
استقبل  ميناء سفاجا اليوم السفينتين  أمل ودليلة بينما تغادر السفينتين بوسيدون إكسبريس و الحرية  فيما استقبل  الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون إكسبريس و الحرية2 وغادرت السفينتين أمل ودليلة.
 
كما يشهد ميناء نويبع تداول 3500 طن بضائع و 335 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي سينا وايلة وبريدج  بينما تغادر السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ، ايلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1925 راكب بموانيها .
 
 


 

 


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