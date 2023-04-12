ترامب يسخر من بايدن بعد تصريحات الأخير حول "بيض عيد الفصح" والانتخابات

كتبت: نهال أبو السعود

سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الرئيس جو بايدن لإخباره المراسلين خلال حفل عيد الفصح بالبيت الأبيض أنه لا يزال يخطط للترشح لإعادة انتخابه، قائلاً إنه لا يرى كيف يكون ذلك ممكنا.

عندما سأله أحد مراسلي شبكة إن بي سي عما إذا كان يخطط للمشاركة في أحداث عيد الفصح في البيت الأبيض بعد عام 2024 ، في إشارة إلى أن بايدن ربما يسعى إلى إعادة انتخابه لولاية ثانية، قال بايدن: "أخطط للترشح، لكننا لسنا مستعدين للإعلان عنه حتى الآن ".

لكن جزءًا من إجابة بايدن كان أيضًا غير مسموع، وهو ما سخر منه ترامب خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز، حيث قال ترامب عندما سئل عما إذا كان يعتقد أن بايدن سيرشح نفسه في عام 2024: "هناك شيء خاطئ رأيت إجابته اليوم على التلفزيون .. كانت إجابة طويلة حول بيض عيد الفصح وهذا وذاك ، لا أعتقد أنه يستطيع الترشح مرة اخري."

اصبح عمر الرئيس جو بايدن محل جدل في الحملة الانتخابية للعام المقبل، ولطالما سخر ترامب البالغ 76 عام من بايدن البالغ 80 عام بسبب عمره ، مشيرا الى ذلك باعتباره احد الأسباب التي دفعته للترشح ضد بايدن 2020 ثم محاولة إخراجه من البيت الأبيض قبل مبارة العوده المحتملة بينهما في انتخابات عام 2024 وكان عمر بايدن احد اكثر خطوط الهجوم شيوعا من الجمهوريين ومعارضي بايدن.

وأطلق ترامب، الذي كان أكبر رئيس تم تنصيبه قبل تولي بايدن منصبه ، حملته للبيت الأبيض لعام 2024. وكثيراً ما قال بايدن إنه يخطط للترشح ، لكنه لم يطلق حملة رسمية بعد.

وطرحت حاكمة كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هايلي، التي أعلنت ترشحها الرسمي لسباق البيت الأبيض 2024، فكرة اختبار الكفاءة العقلية لجميع السياسيين فوق سن 75 وهو الاقتراح الذي دعمه ترامب.