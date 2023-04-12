تداول 577 ألف طن بضائع عامة بموانىء البحر الأحمر خلال مارس بنسبة زيادة 17%

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 577 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر مارس الماضي، بنسبة زيادة 17% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، وسجلت الواردات 197 الف طن بضائع، بينما سجلت الصادرات 380 الف طن بضائع بنسبة زيادة 4% عن الفترة المثيلة للعام الماضي .

وشهد ميناء سفاجا تداول 428 الف طن بضائع بنسبة زيادة 37 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 159 الف طن وصادر 269 الف طن ، بينما شهد ميناء نويبع تداول 64 الف طن بنسبة زيادة 16 % عن الفترة المثيلة بكمية وارد 11 الف طن وصادر 53 ألف طن بضائع ، فيما شهد ميناء السويس تداول 11 الف طن بنسبة زيادة 110 % عن الفترة المثيلة بكمية وارد 3 آلاف طن وصادر 8 آلاف طن بضائع واستقبل ميناء الزيتيات 24 ألف طن بروبلين وامونيا وتصدير 50 الف طن فوسفات من ميناء الحمراوين .

وشدد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة على تقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وعدم تكدس الشاحنات داخل الموانى والعمل على سرعة الافراج عنها لتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة كمية تداول البضائع بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائي وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .