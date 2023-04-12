اليوم السابع
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تحصين 352 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمنوفية

الأربعاء، 12 أبريل 2023 11:31 ص
تحصين 352 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية استمرار أعمال لجان الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع لعام 2023، حيث تم تحصين (351) ألف و (793) رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام بنسبة (94%) وذلك منذ انطلاق الحملة وحتى الآن، موجهاً بتكثيف الحملات التوعوية للتعريف بأهمية التحصين في القضاء على الأمراض والأوبئة وتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها للنهوض بالاقتصاد القومي.
 
وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أن هناك متابعات مستمرة لأعمال سير لجان الحملة القومية من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم كافة التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن ، مشيراً إلى أن لجان الإرشاد تقوم بتوعية المواطنين للإقبال على لجان التحصين المنتشرة بالقرى والتوابع على مستوى المحافظة لتحصين المواشي حتى تحقق الحملة أهدافها. 
 
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق  الكامل مع إدارات الطب البيطري وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة ، مشيداً بإطلاق مثل هذه الحملات القومية التي تنظمها وزارة الزراعة لاستهداف وتغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية.
 
 

 

 


محافظة المنوفية

بيطرى المنوفية

مرض الحمى القلاعية



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