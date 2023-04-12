اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 أبريل 2023 03:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

برنامج في المطار يستعرض كل ما يخص الخدمة المميزة بمطار القاهرة " أهلا "

الأربعاء، 12 أبريل 2023 02:28 م
برنامج في المطار يستعرض كل ما يخص الخدمة المميزة بمطار القاهرة " أهلا " أحمد مصطفى
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستعرض برنامج في المطار المذاع علي تليفزيون اليوم السابع في حلقة اليوم، كل ما يخص خدمة "أهلاً "المميزة أو خدمة راحة الركاب الذي يوفرها مطار القاهرة الدولى لتسهيل وإنهاء إجراءات السفر والوصول للركاب الراغبين فى هذه الخدمة، من خلال فريق عمل مدرب وعلى درجة عالية من الكفاءة، لخدمة المصريين والأشقاء العرب ومختلف الجنسيات مقابل رسوم مالية.
 
 
برنامج "في المطار" فكرة وتقديم أحمد مصطفى، إعداد رحاب نبيل، تصوير حسام عاطف، ومحمود فخري، ومحمد نبيل، وصوت إسلام سمير، جرافيك شيريهان نجدي، مونتاج نانيس هيكل وهاجر السبيري، منتج فني وإخراج شادي ابو
 الحسن، إشراف عام علا الشافعي.
 
 
 

مطار القاهرة

الخدمة المميزة

خدمة أهلاً

الركاب

إجراءات السفر

اليوم السابع



الموضوعات المتعلقة

السعودية: أكثر من مليونى مسافر عبروا مطار الملك عبدالعزيز منذ مطلع شهر رمضان

الأربعاء، 12 أبريل 2023 10:42 ص

مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 13 رحلة طيران دولية من 5 دول أوروبية

الأربعاء، 12 أبريل 2023 10:24 ص

روسيا تعلن سقوط طائرة بدون طيار فى مطار "بيلجورود"

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 12:29 م

مطار سفنكس الدولي يستقبل أولى رحلات إير أوروبا الإسبانية

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 12:21 م

مطار مرسى علم الدولى يستقبل 18 رحلة طيران دولية من 9 دول أوروبية

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 03:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة