وذكرت الخارجية الأمريكية- فى بيان، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بعرقلة المنتسبين للقاعدة الذين يستغلون المناطق التي لا تخضع للحكم ومناطق الصراع فى سوريا، وأن مجموعات مثل (حراس الدين) مسؤولة عن عمليات القتل والخطف والعنف التي تستهدف أفراد الأقليات الدينية.

وأضافت أنه سيتم تقديم مكافآت تصل إلى 5 ملايين دولار، للحصول على معلومات حول تحديد هوية العريدي أو موقعه.

وتابعت أنه نتيجة لهذا الإجراء، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات العريدى التي تخضع للولاية القضائية الأمريكية، ويحظر عموما على جميع الأشخاص الأمريكيين المشاركة في أي معاملات معه.

