الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا تتابع أعمال الرصف بحى شرق المدينة

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها فى رصف واعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية على مستوى المحافظة ، وذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الميادين والشوارع وتمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بمراكز المحافظة ، بهدف تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بمختلف القطاعات ، وتيسير الحركة المرورية داخل الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة .
من جانبه، تفقد تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص أعمال الرصف بحى شرق بمدينة أبوقرقاص، مؤكدا ًعلى مواصلة الأعمال للانتهاء من التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني المحدد حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من خدمات في قطاع الطرق والتي تمثل عصب التنمية لتعود بالنفع على المواطنين .
من جانبه، تفقد تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص أعمال الرصف بحى شرق بمدينة أبوقرقاص، مؤكدا ًعلى مواصلة الأعمال للانتهاء من التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني المحدد حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من خدمات في قطاع الطرق والتي تمثل عصب التنمية لتعود بالنفع على المواطنين .
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