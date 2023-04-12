اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 أبريل 2023 06:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

المستشار عدلى منصور يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد القيامة

الأربعاء، 12 أبريل 2023 05:10 م
المستشار عدلى منصور يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد القيامة البابا تواضروس الثانى والمستشار عدلى منصور
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اتصالًا هاتفيًّا اليوم الأربعاء، من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، وذلك لتهنئة قداسته بعيد القيامة المجيد.

 

وعبر المستشار عدلى منصور خلال الاتصال عن تهنئته القلبية لقداسة البابا والمسيحيين بالعيد، متمنيًا السلام والرخاء لبلادنا مصر.

 

وتلقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اتصالًا هاتفيًّا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، هنأ فضليتُه قداسةَ البابا، خلال الاتصال، بمناسبة عيد القيامة المجيد الذى يحل يوم الأحد المقبل.

 

وأعرب فضيلة الإمام عن خالص أمنياته الطيبة لقداسته ولجميع أبناء الكنيسة القبطية، وأن تكون الأعياد فرصة لمزيد من الترابط والتآخى بين أبناء الوطن.

 

وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيان حول تهانى عيد القيامة المجيد حيث ذكرت فيه الآتى:

 

نسعد ونعتز بمشاركتكم للتهنئة بعيد القيامة المجيد، ومراعاةً لصوم شهر رمضان الكريم، يقتصر تلقى تهانى العيد على استقبال المهنئين خلال القداس مساء يوم السبت 15 أبريل 2023 في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ورسائل sms، وبرقيات التهنئة، والاتصالات التليفونية.

 

واختتمت الكنيسة بيانا "شاكرين محبتكم ومشاعركم الصادقة".


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد القيامه



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يوفد مندوبا لطائفة الأرمن الكاثوليك للتهنئة وحضور احتفال عيد القيامة

السبت، 08 أبريل 2023 01:58 م

الرئيس النمساوي يهنئ مواطنيه بحلول عيد القيامة

الأحد، 09 أبريل 2023 04:00 ص

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك الأحد والاثنين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم

الأحد، 09 أبريل 2023 07:50 م

الكنيسة تقتصر تلقى تهانى عيد القيامة خلال القداس فقط

الأحد، 09 أبريل 2023 09:41 م

الكنيسة تعلن ترتيبات صلوات الجمعة العظيمة وقداس عيد القيامة

الإثنين، 10 أبريل 2023 12:01 ص

مركز بحثى أمريكى: روسيا قد تطالب بوقف إطلاق النار خلال عيد القيامة

الإثنين، 10 أبريل 2023 12:37 م

الصحف العالمية: تسريب الوثائق الأمريكية بدأ فى يناير.. سوناك يشيد بـاتفاق الجمعة العظيمة قبل زيارة بايدن.. أزمة بين إيلون ماسك وBBC بسبب التمويل الحكومى.. وروسيا قد تطالب بوقف إطلاق النار خلال عيد القيامة

الإثنين، 10 أبريل 2023 02:10 م

مطرانية الأقباط الأرثوذكس بسوهاج تصدر تنويها بشأن تهانى عيد القيامة المجيد

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 12:43 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة