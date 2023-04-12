وذكرت قيادة قوات الحدود - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الاخبارية اليوم الأربعاء، أن عناصر لواء الحدود العاشر ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة تمكنوا من إلقاء القبض على (30) متسللاً من جنسية أجنبية حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية في محافظة ميسان .

وأشار البيان الى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وأحيلوا إلى الجهات المختصة .