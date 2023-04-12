وأفادت وكالة الأنباء الصينية اليوم الأربعاء، بأن النظام المسمى بـ"فنغوو"، بنى على أساس التعلم العميق متعدد النماذج والمهام، وهو قادر على توليد نتائج تنبؤات أرصاد جوية عالمية عالية الدقة على مدى 10 أيام قادمة في 30 ثانية.

وأضافت أنه وبالمقارنة مع النماذج الفيزيائية التقليدية، يقلل نظام "فنغوو" الخطأ بنسبة 19.4%، ويوسع نطاق التنبؤات إلى 10.75 يوم، بناء على بيانات إعادة التحليل، وفقا لمختبر شانجهاي للذكاء الاصطناعي، أحد مطوري النظام المذكور.

وتعد تنبؤات الطقس العالمية المتوسطة المدى مهمة في تنبؤات الأرصاد الجوية والمناخية، حيث تساهم في التنبؤ بحالة نظام الغلاف الجوي في الأيام الـ14 القادمة.

وبالمقارنة مع النماذج الفيزيائية التقليدية، يقلل نظام "فنغوو" الخطأ بنسبة 19.4 %، ويوسع نطاق التنبؤات إلى 10.75 يوم، بناء على بيانات إعادة التحليل، وفقا لمختبر شانجهاي للذكاء الاصطناعي، أحد مطوري النظام المذكور.