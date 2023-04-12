الصوامع تستقبل الذهب الأصفر.. انطلاق موسم توريد القمح لهذا العام بقنا

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، انطلاق موسم توريد محصول القمح لعام 2023، وذلك في بنكر تخزين مدينة قوص، رافقه أحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والعميد تامر النجار، مدير مباحث التموين، والمهندس محمد جيلاني، مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة، والدكتور قدري الشعيني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، ومظهر أبو العلا، مدير سلامة الغذاء.

وقال محافظ قنا، إنه تم وصول 3 شاحنات مُحملة بالغلال صباح اليوم إلى بنكر تخزين الغلال بمدينة قوص ، قادمة من مزارع القمح بمنطقة شرق العوينات بإجمالي حمولة 240 طن، حيث قام المحافظ بمعاينة جودة الغلال ومتابعة عمليات أخذ العينات وتفريغ القمح، مشيرا إلى أن درجة نقاوة القمح الذى تم استلامه بلغت 23.5.

وأضاف الداودي، أن المحافظة بالتنسيق مع مديريتيّ التموين والزراعة اتخذت كافة التدابير التي تضمن نجاح موسم الحصاد والتخزين، مشيرا إلى أن المحافظة تضم 4 صوامع معدنية، و 9 شون، و بنكر واحد، بإجمالى سعة تخزينية تصل إلى 232 الف و 805 طن قمح وتفصيلها كالتالى، "صومعة الترامسة بمركز قنا بسعة تخزينية 60 الف طن، صومعة المراشدة بمركز الوقف بسعة تخزينية 60 الف طن، صومعة قوص المعدنية بسعة تخزينية 40 الف طن، صومعة قنا المعدنية بسعة تخزينية 30 الف طن، بنكر قوص بسعة تخزينية 24 الف طن، شونة قوص بسعة تخزينية 5 آلاف طن، شونة قنا الجديدة بسعة تخزينية 5 الاف طن، شونة صومعة المراشدة بسعة تخزينية 4800 طن، شونة فرشوط بسعة تخزينية 1500 طن، شونة القارة بمركز أبوتشت بسعة تخزينية 750 طن، شونة خزام بمركز قوص بسعة تخزينية 750 طن - شونة نجع حمادى بسعة تخزينية 335 طن، شونة نقادة بسعة تخزينية 335 طن، شونة الجبل 1 بسعة تخزينية 335 طن"، لافتا إلى أن مساحة الأرض المنزرعة بالقمح هذا الموسم بلغت 75 الف و 104 فدان ، ومن المتوقع تحقيق إنتاجية تصل إلى 1 مليون و 352 أردب .

وشدد المحافظ، على مسئولي مراكز التخزين بضرورة الحفاظ على كل حبة قمح أثناء عملية توريد وتخزين القمح وغربلته وصرفه، لافتا إلى أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات التى تضمن الحفاظ على سلامة القمح وجودته أثناء فترة التخزين بالصوامع والشوّن لحين صرفه إلى المطاحن، مؤكدا أن الدولة لديها رؤية واستراتيجية بشأن محصول القمح ، من خلال التوسع فى زراعته واستنباط سلالات بذور عالية الإنتاجية، وتعزيز الاستفادة من الموارد المائية لتوفير الأمن الغذائى وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول ، كما شرعت الدولة إلى تنويع مصادر الاستيراد نظرا للظروف العالمية ، وهى سياسة جديدة لم تكن موجودة سابقا ، بهدف تحقيق الأمن الغذائي المصري.

وقال أحمد السيد وكيل وزارة التموين، إن مديرية التموين أوفدت لجان للمرور على جميع الصوامع والشوّن الخاصة بتخزين القمح قبل بدء موسم الحصاد والتوريد ، وتم التأكد من جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال القمح المحلى، والقمح القادم من المزارع خارج المحافظة، وصلاحية تلك المواقع لتخزين القمح والحفاظ عليه من الرطوبة والتسوس طوال مدة التخزين ، مشيرا إلى أن المديرية انتهت من تشكيل لجان الفرز الخاصة بجميع المواقع التخزينية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، لفرز القمح المورد، وتحديد درجة نقاوته، ورفض استلام الشحنات حال عدم مطابقتها للمواصفات المقررة.