اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أبريل 2023 07:26 ص
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الصحة تكشف 5 معلومات هامة حول تشخيص الأمراض الجلدية بالذكاء الاصطناعى

الأربعاء، 12 أبريل 2023 07:00 ص
الصحة تكشف 5 معلومات هامة حول تشخيص الأمراض الجلدية بالذكاء الاصطناعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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افتتحت وزارة الصحة والسكان، وحدة تشخيص الأمراض الجلدية بواسطة الذكاء الصناعي بمستشفى القاهرة للأمراض الجلدية والتناسلية " الحوض المرصود".

اليوم السابع يستعرض كافة المعلومات حول وحدة تشخيص الأمراض الجلدية بواسطة الذكاء الصناعى بمستشفى القاهرة للأمراض الجلدية والتناسلية " الحوض المرصود

- الوحدة بها أحدث جهاز فى العالم لتصوير الجلد للكشف المبكر سرطانات الجلد

- تستطيع الوحدة تشخيص وتوثيق الأمراض الجلدية ومتابعة العلاج

 

- تقوم الوحدة  بتشخيص مشاكل تساقط الشعر، وقياس شدة مرض الصدفية واستخدامات أخرى متعددة ومتنوعة

 

-  الوحدة  تُعد الأولى فى مصر لتشخيص الأمراض الجلدية بواسطة الذكاء الصناعي.

 

تم تجديد غرفة عمليات جراحات الجلد مجهزة بناءً على أعلى المقاييس العالمية بحوائط وأرضيات وأسقف مقاومة للبكتيريا، وذلك لعمل عينات الجلد الجراحية وتمهيدًا لإنشاء وحدة متخصصة فى الجراحات الجلدية.

جدير بالذكر أن المستشفى تأسست عام 1903 وتضم 69 عيادة ومعملين تشمل العيادات الخارجية والليزر والعلاج الضوئي، وقاعة محاضرات كبرى، بالإضافة إلى وحدة التصوير الوحيدة في مصر التى تعمل بالذكاء الاصطناعي ووحدة جراحات الجلد ووحدة التشخيص عن بُعد.


وزاره الصحه

الامراض الجلديه

الذكاء الاصطناعى



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