السيطرة على حريق منزل دون إصابات أو خسائر بالأرواح في الشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق شقة في منزل مكون من 5 طوابق بمركز الزقازيق، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارايفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في منزل بناحية بنايوس بجوار جامع أولاد زين بمركز الزقازيق.
على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما تبين نشوب الحريق فى منزل مكون من 5 طوابق، وأن الحريق نشب في شقه في الطابق الرابع، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون إصابات أو خسائر في الأرواح.
السيطرة على حريق منزل دون إصابات أو خسائر بالأرواح في الشرقيةالأربعاء، 12 أبريل 2023 02:12 م
الحماية المدنية - أرشيفية
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق شقة في منزل مكون من 5 طوابق بمركز الزقازيق، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح.
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