السيطرة على حريق بشقة سكنية ببنها دون إصابات أو خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة كفر عطالله التابعة لدائرة مركز شرطة بنها، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة كفر عطالله دائرة مركز شرطة بنها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وقوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين وجود حريق بغرفة داخل شقة مساحتها 90 مترًا بالدور الأرضي، يسكنها "مكاري م ا"، 40 سنة، مقيم كفر عطا الله، ولا توجد إصابات ولا وفيات.

وكشفت التحريات نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي بغرفة النوم، مما أدى إلى حريق سرير ودولاب داخل الغرفة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.