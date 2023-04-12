السجن 3 سنوات لمتهم قاد سيارته بروعنة وقتل مهندسا وأصاب صيدليا فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قضت محكمة جنايات بورسعيد ، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحى، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، السجن 3 سنوات لمتهم قاد سيارته بروعنة وقتل مهندس خطأ ببورسعيد.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 13 من شهر يناير عام 2023، والمتهم فيها "أ. غ"، والذى أحرز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا لنبات الحشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا وقاد مركبة الية وهو تحت تاثير المخدر، وقد نتج عن ذلك إصابة المجنى عليه محمد السيد حمدى عكاشة ووفاة المجنى عليه على راشد إسماعيل خلف، ويكون المتهم قد تسبب بالخطأ فى وفاة المجنى عليه على راشد إسماعيل خلف وكان ذلك ناتجا عن إهماله ورعونته وحال كونه متعاطيا للمخدر، كما تسبب خطا فى إصابة المجنى عليه محمد السيد حمدى عكاشه وكان ذلك أيضا ناتجا عن الإهمال والرعونة فى القيادة حالة كونه متعاطيا مخدرا.

وشهد فى القضية 4 من الشهود قالوا، إن ما حدث هو: حال استيقاف السيارة بيمين الطريق أمام قرية النورس السياحية بشارع طرح البحر بمحافظة بورسعيد، فوجئوا بالمتهم يصطدم بالشابين حال قيادته للسيارة الخاصة به بسرعة جنونية، مما نتج عنه إصابة المجنى عليهما، والتى أدت بعد ذلك لوفاة أحدهما.

وأكدت التحريات السرية حول الواقعة توصل لقيام المتهم بقيادة مركبة تحت تاثير مخدر الحشيش بسرعة جنونية، مما أدى لاصطدامه بسيارة الشاهد الأول والمجنى عليهما، والتى أدت لوفاة احدهما.

وثبت بتقرير مستشفى السلام ببورسعيد إيجابية العينة المأخوذة من المتهم لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

حكمت المحكمة علي المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه، عما أسند إليه وألزمته بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية عن الورثة خمسمائة ألف جنيه، وعن المصاب مائتى ألف جنيه.