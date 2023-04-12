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الرئيس السيسى يرحب بأخيه ضيف مصر العزيز الشيخ محمد بن زايد

الأربعاء، 12 أبريل 2023 07:58 م
الرئيس السيسى يرحب بأخيه ضيف مصر العزيز الشيخ محمد بن زايد الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.
 
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بأخيه، ضيف مصر العزيز، الشيخ محمد بن زايد، مؤكداً اعتزاز مصر، حكومة وشعباً، بالعلاقات بين البلدين الشقيقين، وما يربطهما من أواصر تاريخية وثيقة. ومن جانبه، أعرب رئيس دولة الإمارات عن تقدير بلاده لمصر وشعبها وقيادتها، وحرص الإمارات الدائم على تعزيز علاقات التعاون الأخوية المتميزة بين البلدين.

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