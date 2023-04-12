وذكرت الوزارة- في بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن- أن هذا الطلب جاء خلال زيارة نائبة وزير الشئون الخارجية الأوكراني إيماين دزاباروفا للهند، التي استغرقت ثلاثة أيام، حيث قامت المسئولة الأوكرانية بتسليم رسالة الرئيس الأوكراني إلى وزيرة الدولة الهندية للشئون الخارجية ميناكاشى ليخى؛ لتسليمها إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وأضافت الوزارة الهندية أنه تم الاتفاق على عقد اللجنة الحكومية الهندية الأوكرانية في الهند، خلال موعد يناسب الجانبين.

وأشارت إلى أن نائبة وزير الشئون الخارجية الأوكراني اجتمعت أيضا مع سكرتير شئون الغرب في الوزارة سانجاى فيرما، حيث بحثا قضايا متعددة تتعلق بالمساعدات الإنسانية والاقتصادية وشئون الدفاع والقضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك، وأن الجانبين اتفقا على عقد الجولة القادمة من المشاورات بين مسئولي وزارة الشئون الخارجية فى العاصمة الأوكرانية (كييف) في موعد يناسب الجانبين.

وتابعت أن المسئولة الأوكرانية ذكرت أن عملية إعادة بناء البنية الأساسية في أوكرانيا، يمكن أن تتيح فرصة لعمل شركات هندية هناك.