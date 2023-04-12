الرئاسة الفرنسية: ترمب أول من قال "لا أستطيع لوم الصين" حينما كان رئيسا

قالت الرئاسة الفرنسية اليوم إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أول من قال "لا أستطيع لوم الصين" حينما كان رئيسا، وردا على قول ترامب إن ماكرون تذلل للصين أكدت باريس أنها تصريحات مبتذلة، بحسب شبكة العربية.
وأكدت الرئاسة الفرنسية أن بايدن أبلغ ماكرون أنه لا يريد حربا مع الصين، كما أعربت الرئاسة الفرنسية عن رفضها سياسة الكونجرس الأمريكى لاستغلال تايوان للضغط على الصين.
وأكد مسئول بالرئاسة الفرنسية أن تصريحات ماكرون خلال زيارة الصين قالها من قبل، مؤكدا أن ماكرون لن يعتذر عن تصريحاته خلال زيارة الصين.
وأكد المسئول بالرئاسة الفرنسية أن العنوان الذى اختارته "بوليتيكو" للقاء مع ماكرون سبب حساسية.
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