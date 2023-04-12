الرئاسة الفرنسية: ترمب أول من قال "لا أستطيع لوم الصين" حينما كان رئيسا

كتب محمد جمال

قالت الرئاسة الفرنسية اليوم إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أول من قال "لا أستطيع لوم الصين" حينما كان رئيسا، وردا على قول ترامب إن ماكرون تذلل للصين أكدت باريس أنها تصريحات مبتذلة، بحسب شبكة العربية.

وأكدت الرئاسة الفرنسية أن بايدن أبلغ ماكرون أنه لا يريد حربا مع الصين، كما أعربت الرئاسة الفرنسية عن رفضها سياسة الكونجرس الأمريكى لاستغلال تايوان للضغط على الصين.