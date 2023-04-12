الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة أسيوط ) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال سرقة المواد البترولية المارة عبر خطوط الأنابيب الأرضية التابعة لإحدى شركات البترول.

وتبين أن المتهم تمكن من الاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتربحه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ(تأسيس الشركات - شراء السيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (3 مليون جنيه) .