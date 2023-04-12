الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 49 مليون جنيه

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

رصدت مكافحة المخدرات نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية، اعتزما نقل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها بدائرة قسم شرطة الجناين لترويجها على عملائهما، فضلاً عن قيامهما باستخدام سيارة "نقل قلاب" مُحملة بالسن لتبديد جهود المكافحة.

عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع مديرية أمن السويس تم ضبط أحد المتهمين (سائق " له معلومات جنائية " - مقيم بمحافظة القليوبية)، وذلك حال إستقلاله السيارة المشار إليها .. وقد أسفر التفتيش عن ضبط (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 1,250 واحد طن ومائتان وخمسون كيلو جرام – كمية لمخدر البانجو وزنت واحد طن – كمية لمخدر الحشيش وزنت 125 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وأقر بنقله للمواد المخدرة المضبوطة لحساب المتهم الهارب ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (49,250٫000) تقريباً.