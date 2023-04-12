وقالت زاخاروفا - في تصريح صحفي نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - إنه "خلافا للتحذيرات العديدة لم تتخل لندن عن خططها التي يمكن وصفها بأنها عدوانية، ربما تأمل بأن هذه الجريمة ستبقى دون عقاب مثلما ما كان عليه الحال في يوغوسلافيا والعراق وإلى آخره.. لا يجب أن تأمل بذلك، وهذه المرة لن يبقى هذا النشاط الإجرامي دون عقاب".



وأضافت: "يجب على لندن الحفاظ على بقايا التفكير المتزن، ومن الممكن أن يمنعها ذلك من تنفيذ هذا المخطط الإجرامي غير العقلاني".



وكانت بريطانيا، قد أعلنت سابقا أنها ستزود أوكرانيا بذخيرة تحتوي على "اليورانيوم المنضب" لديها القدرة على اختراق الدبابات والمدرعات بسهولة أكبر، بسبب كثافتها وخصائص أخرى.



من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هذه الخطوة تظهر أن أعضاء حلف شمال الأطلسي يرسلون أسلحة بها مكون نووي إلى كييف.



في سياق ذي صلة، أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم /الأربعاء/ أن روسيا ستغلق حدودها أمام 333 مواطنا كنديا، وذلك ردا على العقوبات التي سبق أن فرضتها السلطات الكندية على روسيا.



وذكرت الوزارة - في بيان - أنه "نظرا للعقوبات المعادية لروسيا والتي يفرضها نظام (رئيس الوزراء الكندي جاستن) ترودو بشكل دوري على المسؤولين والسياسيين والخبراء والصحفيين والشخصيات الثقافية والرياضيين من روسيا، وكذلك جميع من لا يعجبهم "التيار الرئيسي" في أوتاوا وسلطات كييف النازية الجديدة المدعومة منه، يمنع الدخول إلى روسيا على أساس دائم 333 مواطنا كنديا".