التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا فى دار السلام بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل في الثالثة من العمر يقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج مصرعه غرقا على إثر سقوطه بمجرى مائى أثناء قيامه باللهو على حافته تم نقل الجثة لمستشفى دار السلام المركزى وتم التحفظ عليها داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوفاة طفل غرقا بدائرة مركز شرطة دار السلام وتم نقل الجثة للمستشفى وتم توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة وتم التصريح بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بورود إشارة من المستشفي المركزي لمركز شرطة دار السلام بوصول الطفل ياسين ر ع ف 3 سنوات ويقيم دائرة المركز " جثة هامدة " إدعاء غرق.

وبسؤال والده المدعو رأفت ع ف 32 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور علي حافة مجري مائي أمام المنزل انزلقت قدماه وسقط به مما نتج عنه غرقه ووفاته وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة" إسفكسيا الغرق تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.