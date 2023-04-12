"الأوقاف" تسلم مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء 20 ألف مساهمة رمضانية

شمال سيناء ـ محمد حسين

انتهت مديرية أوقاف شمال سيناء من تسليم مديرية التضامن الاجتماعى 20 ألف مساهمة رمضانية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، اليوم الأربعاء فى بيان، أنه تم تسليم الدفعة الخامسة والأخيرة بعدد 4500 شنطة رمضان من وزارة الأوقاف إلى مديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة شمال سيناء، وعدد الدفعات التى استلمتها مديرية أوقاف شمال سيناء من شنطة رمضان الواردة من وزارة الأوقاف وقامت بتسليمها فور استلامها إلى مديرية التضامن الاجتماعي حسب تعليمات وزارة الأوقاف، بلغ خمسة دفعات بإجمالى 20 ألف شنطة رمضان لتكتمل بذلك حصة الإعانات العينية المقررة من وزارة الأوقاف لمحافظة شمال سيناء، وتقوم مديرية التضامن الاجتماعي بتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

وتسلمت لجنة مديرية أوقاف شمال سيناء من وزارة الأوقاف الدفعة الخامسة والأخيرة ، وتحتوى على مواد غذائية ( أرز ، سكر ، مكرونة) و جرى تسليمها للجنة المركزية لمديرية التضامن الاجتماعي فور استلامها فى مقر ديوان مديرية التضامن الاجتماعى، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بجميع مراكز المحافظة بحضور لجنة مديرية أوقاف شمال سيناء بإشراف الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء اللجنة المركزية لمديرية التضامن الاجتماعي برئاسة على غيط، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، ولجنة الإشراف والمتابعة من محافظة شمال سيناء.