وذكر بيان أصدرته المنظمة أن مركز التفتيش المشترك لم يتمكن أمس من إجراء عمليات التفتيش، حيث احتاج الطرفان (روسيا وأوكرانيا) إلى اتفاق بشأن الأولويات التشغيلية، وأكدت المنظمة أنه بعد مناقشات مكثفة داخل المركز وبدعم من الأمم المتحدة وتركيا، من المقرر استئناف عمليات التفتيش الروتينية اليوم الأربعاء.



ونوه البيان إلى أن 50 سفينة كانت تنتظر حتى أمس للانتقال إلى الموانئ الأوكرانية، وأشار إلى أنه منذ بدء العمل بالمبادرة أشرف المركز على التصدير الآمن لأكثر من 27.5 مليون طن مترى من المواد الغذائية، ما ساهم في خفض أسعار المواد الغذائية، وقال إن فريق الأمم المتحدة يعمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف مع مراعاة مخاوفها.



وأكدت المنظمة الدولية أن الفوائد الإنسانية العالمية للمبادرة واضحة ولا تقتصر على الصادرات إلى بلدان محددة منخفضة الدخل، وأنه من مصلحة الجميع الاستمرار فى ذلك، موضحة أن تجديد المبادرة في نوفمبر ومارس هذا الخريف ترجم إلى فوائد لملايين الأسر الضعيفة وذات الدخل المنخفض حول العالم، كما أنه من خلال هذه المبادرة تمت استعادة مصدر أساسي للإمدادات لبرنامج الغذاء العالمي، حيث تم نقل أكثر من نصف مليون طن متري من القمح منذ أغسطس لدعم العمليات الإنسانية الجارية في أفغانستان والقرن الإفريقى واليمن .