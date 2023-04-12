اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 أبريل 2023 11:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية وخرائط الأمطار حتى الإثنين المقبل

الأربعاء، 12 أبريل 2023 09:43 م
الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية وخرائط الأمطار حتى الإثنين المقبل حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل 17 أبريل 2023، لتشهد البلاد انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد.

 

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى: 

الخميس 13 أبريل: 

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

 

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة 

 

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

 

الجمعة 14 أبريل والسبت 15 أبريل: 

اعتبارا من الجمعة 14 أبريل ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء 

 

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد 

 

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

 

الأحد 16 أبريل والإثنين 17 أبريل:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. 


حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة

تقلبات جديدة فى حالة الطقس.. تعرف على توقعات هيئة الأرصاد الجوية

الجمعة، 07 أبريل 2023 04:00 ص

حالة الطقس اليوم السبت 8/4/2023 فى مصر

السبت، 08 أبريل 2023 12:00 ص

تعرف على حالة الطقس خلال الأسبوع الحالى والتنبيهات الزراعية

الأحد، 09 أبريل 2023 08:00 ص

حالة الطقس اليوم الأحد 9/4/2023 فى مصر

الأحد، 09 أبريل 2023 12:00 ص

حالة الطقس اليوم الإثنين 10/4/2023 فى مصر

الإثنين، 10 أبريل 2023 12:00 ص

حالة الطقس.. انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة يبدأ من اليوم الإثنين

الإثنين، 10 أبريل 2023 04:00 ص

إلغاء تحليق البالون الطائر بالأقصر لسوء حالة الطقس واستمرار التعليق للأربعاء المقبل

الإثنين، 10 أبريل 2023 06:25 ص

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11/4/2023 فى مصر

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 12:00 ص

حالة الطقس اليوم الأربعاء 12/4/2023 فى مصر

الأربعاء، 12 أبريل 2023 12:00 ص

انخفاض ملحوظ فى درجات الحراة مع نشاط للرياح.. حالة الطقس بسوهاج اليوم

الأربعاء، 12 أبريل 2023 11:06 ص

محافظ الإسكندرية: تواجد ميدانى لجميع الأجهزة للتعامل مع حالة الطقس

الأربعاء، 12 أبريل 2023 12:43 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة