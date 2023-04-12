انخفاض ملحوظ فى درجات الحراة مع نشاط للرياح.. حالة الطقس بسوهاج اليوم

شهدت محافظة سوهاج اليوم الأربعاء، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، مع انتشار الأتربة بشكل ملحوظ مع سقوط خفيف للأمطار في بعض المناطق، وذلك في وجود نشاط للرياح، وقد سجلت درجات الحرارة اليوم بسوهاج العظمى 24 والصغرى 13 درجة.

ومن جانبه، أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رفع درجة الاستعداد بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي قد بدأت الاثنين 10 أبريل الجاري، ومازالت مستمرة حتى اليوم الأربعاء 12 أبريل ولمدة 3 أيام متتالية، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على أغلب المحافظات ومن ضمنها محافظة الجوار " البحر الأحمر "، كما تنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد .

وكلف محافظ سوهاج مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتفعيل غرفة الأزمات الرئيسية بالمحافظة والغرف الفرعية بجميع المراكز والمدن والأحياء على مدار 24 ساعة، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، وتشكيل فرق عمل للتدخل السريع تحسبا لتداعيات سوء الأحوال الجوية .

هذا وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء ، انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا ، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و شمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب و جنوب البلاد ، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد .

ويتوقع أن يشهد الطقس اليوم نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة يوم الأربعاء على شمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

ويتوقع اعتبارا من الساعات الأولى من اليوم الأربعاء أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا حتى مساء الأربعاء على مناطق متفرقة فترات متقطعة ، وأمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى اعتبار من الساعات الأولى من اليوم الأربعاء حتى نهايته تكون متوسطة وتغزر أحيانا ، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ، وأمطار خفيفة على مناطق من سلاسل البحر الأحمر تكون متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانا، و أمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة .