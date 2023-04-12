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الأرصاد: انخفاض الحرارة وأمطار على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأربعاء، 12 أبريل 2023 08:00 ص
الأرصاد: انخفاض الحرارة وأمطار على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة حالة الطقس ـ أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم  الأربعاء  ، انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء،  ليسود طقس مائل للبرودة صباحا ، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و شمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب و جنوب البلاد ، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد .
 
ويتوقع أن يشهد الطقس اليوم نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة يوم الأربعاء على شمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد.
 
ويتوقع اعتبارا من الساعات الأولى من اليوم الأربعاء أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا حتى مساء الأربعاء على مناطق متفرقة فترات متقطعة ، وأمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى اعتبار من الساعات الأولى من اليوم الأربعاء حتى نهايته تكون متوسطة وتغزر أحيانا ، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء  ، وأمطار خفيفة على مناطق من سلاسل البحر الأحمر تكون متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانا، و أمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء  :  القاهرة العظمى 21  درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى  16 درجة  .

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