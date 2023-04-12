

ووجد الاستطلاع، الذي نشرته جامعة مونماوث الثلاثاء، أن 51 في المائة من المشاركين قالوا إن أسر الطبقة المتوسطة لم تستفد من سياسات بايدن حتى الآن، بينما قال 10 في المائة إنهم يعتقدون أن أسر الطبقة المتوسطة قد استفادت كثيرًا من سياساته، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.



بينما يعتقد حوالي 36 في المائة من المستطلعين أن أسر الطبقة الوسطى قد استفادت قليلاً من سياسات الإدارة، وفقًا للاستطلاع.



وبالمقارنة، فإن الأرقام الحالية لبايدن مماثلة لما حصل عليه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال سنته الأولى في المنصب، حيث قال 11% من المستطلعين إن أسر الطبقة المتوسطة استفادت كثيرًا من سياسات إدارته، بينما لم يوافق 53% من الذين شملهم الاستطلاع.



ويأتي الاستطلاع وسط مخاوف مستمرة من ركود محتمل يؤثر على الولايات المتحدة، حيث رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في محاولة للسيطرة على ارتفاع التضخم.

وتم إجراء استطلاع جامعة مونماوث في الفترة من 16 إلى 20 مارس بمشاركة 805 مشاركين في الاستطلاع. وبلغت نسبة الخطأ في الاستطلاع 5.8 نقطة مئوية.