إعلان أسماء أوائل الناجحين فى مسابقة الأوقاف القرآنية لأبناء شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء اليوم الاربعاء عن أسماء أوائل الناجحين فى المسابقة القرآنية لأبناء شمال سيناء مشاركةً بين وزارة الأوقاف ومحافظة شمال سيناء فى المستويات الاربعة للمسابقة.

تضمنت المسابقة المستوى الأول المرحلة الابتدائية 7 أجزاء، والمستوى الثاني المرحلة الإعدادية 10 أجزاء، والمستوى الثالث المرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم، والمستوى الرابع مفتوح للجميع في القرآن الكريم كاملا، (أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم). إلى جانب الإلمام بالآداب العامة في الإسلام.

ومقررا ان يتم تكريم الفائزين بجوائز مالية وشهادات تقدير فى احتفال محافظة شمال سيناء بليلة القدر فى المدينة الشبابية بالعريش يوم الإثنين ٢٦ رمضان ١٤٤٤ه‍- الموافق ١٧ أبريل ٢٠٢٣م.



أوائل الناجحين فى مسابقة الأوقاف (1)



أوائل الناجحين فى مسابقة الأوقاف (2)



أوائل الناجحين فى مسابقة الأوقاف (3)



أوائل الناجحين فى مسابقة الأوقاف (4)



أوائل الناجحين فى مسابقة الأوقاف (5)



أوائل الناجحين فى مسابقة الأوقاف (6)



أوائل الناجحين فى مسابقة الأوقاف (7)



أوائل الناجحين فى مسابقة الأوقاف (8)



أوائل الناجحين فى مسابقة الأوقاف (9)



أوائل الناجحين فى مسابقة الأوقاف (10)