اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة مسرعة أعلى الطريق الدائرى بالبراجيل

الأربعاء، 12 أبريل 2023 12:17 م
إصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة مسرعة أعلى الطريق الدائرى بالبراجيل سيارة إسعاف ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب 4 أشخاص نتيجة اصطدام سيارة بهم أعلى الطريق الدائري بالبراجيل اتجاه الهرم، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، والتحفظ على قائد السيارة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري بالبراجيل، فى اتجاه الهرم.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن سيارة اصطدمت ب 4 أشخاص مما أسفر عن إصابتهم، وتم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام.

تحفظ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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