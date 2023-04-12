إصابة شخصين فى حريقين متفرقين بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أخمدت قوات الحماية المدنية حريقين الأول اندلع داخل منزل فى مركز مطاى بشمال محافظة المنيا، مما أسفر عن إصابة 2، كما تم السيطرة على حريق داخل صيدلية بمدينة المنيا، بسبب حدوث ماس كهربائى دون إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بشقة بالطابق الخامس فى مدينة مطاي.

بانتقال قوات الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده وتبين نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائى مما أسفر عن إصابة ناجح على 55 عاما، صاحب المنزل، ومينا سامى 17 عاما طالب، يقيمان فى مدينة مطاى، وأصيبا بالاختناق، وتم نقلهما إلى المستشفى المركزى لتلقى العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بنشوب حريق بصيدلية بشارع عدنان المالكى بالقرب من كوبرى المشاة بحى شمال مدينة المنيا، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من إخماد الحريق ومنع امتداده دون إصابات بشرية، حيث تبين نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائى، مما أسفر عن احتراق بعض محتويات الصيدلية من علاج وأدوية، وتم التحفظ على مكان الحريق، وإخطار المعمل الجنائى لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق.