إخماد حريق اشتعل داخل مركب قديم فى الكيت كات

كتب بهجت أبو ضيف

اشتعل حريق بمركب قديم بمنطقة الكيت كات بالجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها، دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد اشتعال حريق بمركب بمنطقة الكيت كات، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات.

بإجراء المعاينة تبين ان الحريق اشتعل بمخلفات بمركب قديم، دون وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.