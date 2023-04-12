اليوم السابع
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إخماد حريق اشتعل داخل مركب قديم فى الكيت كات

الأربعاء، 12 أبريل 2023 12:10 م
إخماد حريق اشتعل داخل مركب قديم فى الكيت كات حريق _ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اشتعل حريق بمركب قديم بمنطقة الكيت كات بالجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها، دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد اشتعال حريق بمركب بمنطقة الكيت كات، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات.
 
بإجراء المعاينة تبين ان الحريق اشتعل بمخلفات بمركب قديم، دون وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

حريق مركب

حريق مركب بالجيزة

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