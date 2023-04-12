أهالى الأقصر يؤدون أول صلاة تهجد فى شهر رمضان المبارك

الأقصر - أحمد مرعى

رصد تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل مسجد العتيق بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر ، لأول صلاة تهجد في ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث توافد عدد من الأهالي خلف الشيخ حسن منصور إمام المسجد لأداء صلاة التهجد الأولى في الشهر الكريم.

وصلاة التهجد سُنّة عن سيدنا رسول الله ﷺ؛ حيث ورد عنه ﷺ أنه قال: «أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى الله صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى الله صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا». [متفق عليه]، وهى صلاة تطوعية يبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء والتراويح ويستمر إلى آخر الليل.

فيما كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن خريطة المساجد المخصصة للاعتكاف فى الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، والتى شملت 101 مسجداً فى إدارات الأوقاف المختلفة حول الأقصر بالمدن والقرى المختلفة.

ويقول وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر ، لـ"اليوم السابع"، أنه تم الإنتهاء من قائمة المساجد المخصصة للاعتكاف فى مختلف إدارات الأوقاف السبعة حول الأقصر، وهى إدارات بندر الأقصر والقرنة والبياضية والطود وإسنا والنمسا وأصفون والزينية وأرمنت، حيث تم مؤخراً إطلاق أكبر حملة لتعقيم وتطهير المساجد قبل قدوم الشهر الكريم، وحالياً تم إنهاء الإستعدادات للإعتكاف داخل المساجد المخصصة هذا العام.

ورصد "اليوم السابع" تقديم فعاليات دروس العصر الدينية فى نهار شهر رمضان المبارك، فى المساجد الكبرى برعاية مديرية أوقاف الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وسط أجواء روحانية مميزة لدعم الأهالى بدروس دينية متنوعة طوال الشهر الكريم، حيث قدم الشيخ حسن منصور امام مسجد العتيق العمرى بمدينة إسنا، دروس دينية على مدار الأيام الماضية خلال شهر رمضان المبارك، والتى تحدث خلالها عن فضائل شهر رمضان المبارك، وقيمة الصيام دينياً وصحياً، بجانب دروس دينية حول حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فى نهار شهر رمضان المبارك، وكيف كان يقضي يومه فى الشهر الكريم.