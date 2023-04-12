أستاذ بـ"إعلام القاهرة": إنتاج المتحدة مسلسلات الـ15 حلقة يجنب المشاهدين الملل

كتب محمد صبحى

قال الدكتورة سهير عثمان، أستاذ الإعلام بكلية الأعلام جامعة القاهرة ، إنه من المميزات الجديدة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التوجه نحو إنتاج دراما جديدة بمنهج مسلسلات الـ15 حلقة، مشيدة باتجاه الشركة المتحدة لهذا النوع من الإنتاج الذى يعود بالنفع والمميزات على كل المستويات سواء المشاهد أو الانتاج أو الدراما بشكل عام، إذ أن هذا النوع من الدراما بعيد عن المط والتطويل الذى كان يأتى على حساب السياق الدرامى ويصيب المشاهد بحالة من الملل.

وأضافت الدكتورة سهير عثمان لـ"اليوم السابع" أن مسلسلات الدراما الـ15 حلقة تتميز بأنها تضمن التركيز على المضمون وتجعل المشاهد لا يشعر بالملل والأحداث تسير بشكل متتابع، مشيدة بإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا النوع من الدراما بأكثر من عمل، مؤكدة أن تعميم الدراما بهذا الشكل يحقق الأفضل.

وتابعت أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن دراما الثمانيات والتسعينات كانت 15 حلقة وأقل وكانت والحلقة مكثفة والسياق الدرامى واضح على عكس ظهور دراما قد تصل الى 60 حلقة ولكنها قوالب درامية تعتمد على الأحداث المتكررة والتطويل الذى يجعل هناك ملل فى المتابعة.