3 لوحات رسمها نجل جو بايدن بسعر 85 ألف دولار للواحدة ضمن المعروضات بمانهاتن

كتبت ريهام عبد الله

عُرضت ثلاثة أعمال فنية ابتكرها نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هانتر بايدن في معرض للفنون في مانهاتن، بسعر 85 ألف دولار لكل منها، وكانت اللوح جزءًا من معرض جماعي يسمى"Bridging the Abstract"، والمعرض هو الأحدث في سلسلة من العروض الفنية التي يشارك فيها هانتر بايدن منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه في عام 2021، وقد أثارت اللوحات، العديد من التساؤلات، وظهرت أسئلة حول الاعتبارات الأخلاقية وراء المبيعات.

ومع تولي الجمهوريين الأغلبية في مجلس النواب، تم تكثيف التدقيق الشامل الذي يركز على تعاملات هانتر بايدن التجارية، بما في ذلك حياته المهنية الناشئة كفنان، وفقا لموقع CNN.

الأعمال الفنية جزءا من معرض فى مانهاتن

والأعمال الفنية، هى جزءا من معرض في "جاليري جورج بيرجس"، والذي يعرض أعمال كبار الفنانين في الرسوم التعبيرية التجريدية، مثل إيلين دي كونينج، وهيلين فرانكينثالر.



هانتر بايدن

والتشكيك في نزاهة نجل الرئيس الحالي قد يمنح الجمهورين طوق نجاة مؤقت، فيما يكافح مرشحهم الأبرز دونالد ترامب في التخلص من أعباء اتهام جنائي هو الأول من نوعه لرئيس أمريكي سواء في السلطة أو سابق.

إلا أن صاحب المعرض، جورج بيرجس، يواصل الوقوف إلى جانب نجل بايدن، ودعمه على الرغم من التحقيقات المستمرة في واشنطن.

ومن جهته اعترف بيرجيس بالظروف المعقدة التي تحيط بتمثيله لهانتر بايدن كفنان، ونفى بيرجيس، في حواره مع سى إن إن، وصف هانتر بأحد أعز أصدقائه، كما دحض المقترح القائل بأن عمل نجل الرئيس كفنان سيستخدم لشراء نفوذ سياسي، قائلا: "يمكنك شراء سياسي بأقل من هذا بكثير".