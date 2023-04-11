10 نصائح سهلة للوقاية من الحموضة

كتب – حسام الشقويرى

الحموضة المعوية هى حالة شائعة تصيب ملايين الأشخاص كل عام، وهى إحساس حارق فى الصدر يمكن أن يتراوح من خفيف إلى شديد، غالبًا ما تحدث الحموضة المعوية بسبب ارتداد الحمض، والذى يحدث عندما يتدفق الحمض الموجود فى المعدة إلى المرىء، وإذا تُركت دون علاج يمكن أن تؤدى حرقة المعدة إلى حالات أكثر خطورة مثل مرض الجزر المعدى المريئى (GERD).





نصائح لمنع الحموضة المعوية

1 - تجنب الأطعمة الحارة والدهنية

يمكن أن تؤدى بعض الأطعمة إلى الشعور بالحموضة المعوية لدى بعض الأشخاص، وتشمل الأسباب الشائعة الأطعمة الغنية بالتوابل والأطعمة الحمضية والأطعمة الدهنية والكافيين، إذا لاحظت أن بعض الأطعمة تسبب لك الحموضة فحاول تجنبها، ويمكن أن يكون الاحتفاظ بمذكرات طعام مفيد فى تحديد الأطعمة المحفزة.

2 - تناول وجبات صغيرة

يمكن أن يؤدى تناول وجبات كبيرة إلى زيادة الضغط على العضلة العاصرة للمرىء السفلية (LES)، وهى العضلات التى تمنع حمض المعدة من التدفق مرة أخرى إلى المرىء، وهذا يمكن أن يؤدى إلى الحموضة المعوية، بدلا من ذلك حاول أن تتناول وجبات أصغر حجمًا وأكثر تواترًا على مدار اليوم، هذا يمكن أن يساعد فى تقليل الضغط على المرىء وتقليل خطر الإصابة بالحموضة المعوية.

3 - لا تستلقى بعد الأكل

يمكن أن يؤدى الاستلقاء بعد تناول الطعام إلى زيادة خطر الإصابة بالحموضة المعوية، وذلك لأن الجاذبية لم تعد تساعد فى الحفاظ على حمض المعدة فى المعدة، حاول الانتظار لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل بعد تناول الطعام قبل الاستلقاء، وإذا كنت بحاجة إلى الاستلقاء سريعًا فحاول أن تسند رأسك بالوسائد لإبقاء الجزء العلوى من جسمك مرتفعًا.

4 - ارتداء ملابس فضفاضة

يمكن أن تضغط الملابس الضيقة خاصة حول الخصر على المعدة وتزيد من خطر الإصابة بحرقة المعدة، حاول ارتداء ملابس فضفاضة، خاصة بعد الأكل.

5 - الإقلاع عن التدخين

يمكن للتدخين أن يضعف العضلة العاصرة المريئية السفلية ويزيد من خطر الإصابة بالحموضة، إذا كنت تدخن يمكن أن يساعد الإقلاع عن التدخين فى تقليل مخاطر الإصابة بالحموضة المعوية وتحسين الصحة العامة.

6 - الحفاظ على وزن صحى

يمكن أن تؤدى زيادة الوزن أو السمنة إلى زيادة الضغط على المعدة و LES، ما يؤدى إلى حرقة المعدة، ويمكن أن يساعد الحفاظ على وزن صحى من خلال النظام الغذائي والتمارين الرياضية فى تقليل مخاطر الإصابة بالحموضة المعوية.

7 - تجنب الكحول

يمكن أن يزيد الكحول من إنتاج الحمض فى المعدة ويساعد على إرخاء العضلة العاصرة المريئية السفلية، ما يؤدى إلى الشعور بحرقة المعدة، إذا كنت تشرب الكحول فحاول الحد من تناوله أو تجنبه تمامًا.

8 - إدارة الإجهاد

يمكن أن يزيد الإجهاد من خطر الإصابة بالحموضة المعوية عن طريق زيادة إنتاج الحمض في المعدة والتسبب في استرخاء العضلة العاصرة المريئية، ويمكن أن يساعد إيجاد طرق لإدارة التوتر، مثل التأمل أو اليوجا أو التمارين الرياضية ، في تقليل خطر الإصابة بحرقة المعدة.

9 - ارفع رأس سريرك

يمكن أن يساعد رفع رأس سريرك بمقدار ست إلى ثماني بوصات في الحفاظ على حمض المعدة في المعدة وتقليل خطر الإصابة بحرقة المعدة. يمكن القيام بذلك عن طريق وضع الكتل تحت الساقين على رأس السرير.

10- الأدوية

إذا لم تكن تغييرات نمط الحياة كافية للوقاية من حرقة المعدة فقد تكون الأدوية ضرورية، يمكن لمضادات الحموضة التي لا تستلزم وصفة طبية أن تساعد في تحييد حمض المعدة وتخفيف أعراض حرقة المعدة، ويمكن أن تساعد مثبطات مضخة البروتون (PPIs) في تقليل كمية الحمض التي تفرزها المعدة ومنع حرقة المعدة.