كيف تستخدم أدوية الحموضة مع الصيام؟ هيئة الدواء تعلق

كشفت هيئة الدواء المصرية عن آلية استخدام أدوية الحموضة في الصيام وقالت هيئة الدواء: يوجد أشكال صيدلية مختلفة لأدوية الحموضة، وكل نوع بتختلف طريقة استخدامه عن النوع التاني.
وقالت هيئة الدواء: الأقراص يفضل تناولها بعد الإفطار على تمرة وماء، ثم الانتظار لنصف ساعة، ثم تناول الوجبة، أو قبل السحور بنصف ساعة.
وتابعت: تستخدم أقراص المضغ سريعة المفعول، أو الشراب عند الشعور بحرقان المعدة، على أن يفصل بين الجرعات بما لا يقل عن ساعتين.
ونصحت هيئة الدواء المصرية بتجنب تناول المأكولات والمشروبات التي تتسبب في تهيج المعدة، مثل القهوة والشاي والأطعمة الدسمة أو الحارة، في حال استمرار الأعراض بعد تناول الأدوية ويجب مراجعة مقدم الرعاية الصحية.
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