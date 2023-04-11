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وزير الخارجية ينقل رسالة من الرئيس السيسى لرئيس وزراء اليونان

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 03:56 م
وزير الخارجية ينقل رسالة من الرئيس السيسى لرئيس وزراء اليونان سامح شكري خلال لقائه برئيس وزراء اليونان
كتب أحمد جمعة

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استقبل رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية سامح شكرى، بحسب ما نشرت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر حسابه الرسمي على "تويتر". 
 
ونقل الوزير سامح شكرى رسالة شفهية من رئيس الجمهورية حول سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليونان، والتطلع نحو دفع التعاون في إطار الآلية الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص.
 
وجرت في العاصمة اليونانية أثينا مباحثات بين وزير الخارجية سامح شكري ووزير خارجية اليونان "نيكوس ديندياس"، بحضور وفدي البلدين، تناولت مجمل ملفات العلاقات الثنائية، وسبل المضي قدماً نحو تعزيز التعاون بين البلدين، والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك.
 
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