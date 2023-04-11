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نتنياهو يأمر بمنع دخول اليهود إلى المسجد الأقصى حتى نهاية شهر رمضان

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 05:18 م
نتنياهو يأمر بمنع دخول اليهود إلى المسجد الأقصى حتى نهاية شهر رمضان نتنياهو
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت الإذاعة الإسرائيلية، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمر بمنع دخول اليهود إلى المسجد الأقصى المبارك بداية من يوم غد الأربعاء حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

يذكر أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال الإثنين، إن "الردع فى إسرائيل تضرر، والحكومة السابقة جعلت بلادنا أكثر عرضة للهجمات".

وأضاف في كلمة له: "سنواجه المخاطر التي تتعرض لها إسرائيل وتجاوز التحديات التى تركتها الحكومة السابقة، وسنعزز قدرة إسرائيل على الردع والدفاع وسنصلح ما تم تدميره".

وفي وقت سابق، إصدار نتنياهو تعليمات لشرطة الاحتلال الإسرائيلي بتعبئة جميع قوات الاحتياط، كما طلب من قوات الجيش تعبئة قوات إضافية؛ لمواجهة الهجمات التى وصفها بـ"الإرهابية"، كما دعا الإسرائيليين إلى الانصياع لتعليمات الأجهزة الأمنية، بحسب بيان من مكتبه.


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