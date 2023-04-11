اليوم السابع
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نائب رئيس وحدة محلية بنجع حمادي يرفض تلقى رشوة للتصالح فى بناء

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 02:38 م
نائب رئيس وحدة محلية بنجع حمادي يرفض تلقى رشوة للتصالح فى بناء اللواء أشرف الداودي محافظ قنا
قنا صابر سعيد

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رفض عماد محمود، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمالي محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، تلقي رشوة داخل مكتبه، من أحد المنهدسين، بسبب تصالحات البناء.
 
تلقى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وأشرف أنور امين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي ، بلاغا بقيام أحد المهندسين النقابيين، عضو لجنة تصالحات بنجع حمادي، بتقديم رشوة لنائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، داخل مكتبه، بسبب تصالحات البناء.
 
تم التحفظ على المبلغ ومراجعة الكاميرات، وإبلاغ محافظ قنا ونقابة المهندسين وجهات التحقيق لتتولى التحقيقات في الواقعة.
 
 

مركز نجع حمادي

المكتب الهندسي

رشوة بنجع حمادي

محافظ قنا

اخبار قنا



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