نائب رئيس وحدة محلية بنجع حمادي يرفض تلقى رشوة للتصالح فى بناء

قنا صابر سعيد

رفض عماد محمود، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة نجع حمادى ، شمالي محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، تلقي رشوة داخل مكتبه، من أحد المنهدسين، بسبب تصالحات البناء.

تلقى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وأشرف أنور امين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي ، بلاغا بقيام أحد المهندسين النقابيين، عضو لجنة تصالحات بنجع حمادي، بتقديم رشوة لنائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، داخل مكتبه، بسبب تصالحات البناء.

تم التحفظ على المبلغ ومراجعة الكاميرات، وإبلاغ محافظ قنا ونقابة المهندسين وجهات التحقيق لتتولى التحقيقات في الواقعة.