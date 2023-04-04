مياه نجع حمادى بقنا: جارى إصلاح كسر ماسورة بشارع الراهبات

قنا صابر سعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بنجع حمادى شمال محافظة قنا، إنه جار إصلاح كسر ماسورة بشارع الراهبات بمدينة نجع حمادى، والذى نتج عنه شلل مرورى بالشارع.

وقال جابر توفيق أحمد، مدير شبكة مياه مدينة نجع حمادى، إنه فور إبلاغهم بحدوث كسر ماسورة مياه بشارع الراهبات بمدينة نجع حمادي، على الفور وجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بإصلاح العطل، وشفط المياه التي أغرقت الشوارع.

وأضاف مدير شبكة مدينة نجع حمادى، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا انتقلت إلى مكان العطل، وأرسلت سيارات شفط مياه، لشفط المياه التي أغرقت الشوارع، وجار أعمال الحفر والعمل على إصلاح كسر ماسورة المياه بشارع الراهبات.