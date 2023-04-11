ميناء دمياط يستقبل 6 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن، بينما غادر 10 سفن، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25029 طنا، تشمل 700 طن يوريا و21 طن يوريا معبأ و1590 طن صويا 680 طن ملح معبأ و800 طن مولاس و1720 طن رمل و13736 طن كلينكر و5782 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45595 طنا، تشمل 1650 طن خردة و8319 طن عدس و1782 طن بسلة و5229 طن فول و9000 طن ذرة و11354 طن قمح و5500 طن فول صويا صب و381 طن فول صويا معبأ و961 طن خشب زان و4775 راس ماشية "عجول تسمين" بإجمالى وزن 1419 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 974 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 307 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3057 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 163713 طنًا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 132610 طنًا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2631 طن قمح متجهين إلى امبابة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6068 شاحنة.