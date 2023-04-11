منطقة الإسكندرية الأزهرية تشهد تصفيات تحدى القراءة العربى

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية تصفيات تحدى القراءة العربى على مستوى المنطقة لطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية وأشادا بمستوى الطلاب وأداء اللجان وتنظيم المسابقة على مستوى المنطقة والتصفيات، والتى تقوم عليها إدارة الكتب والمكتبات بقيادة ثناء أبو المجد مدير الإدارة.

وبدأت التصفيات على مستوى المعاهد وتنتهى نهاية الأسبوع، كما أنه يعد هذا العام الدورة السابعة للمسابقة.

يذكر أن افتتح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية الشيخ خميس محمد وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب ورشة عمل وتكريم أسرة التربية الفنية بقطاع شرق المقامة بمعهد أبى العزائم وفى حضور مدير إدارة شرق التعليمية.

أقيمت الورشة تحت إشراف الموجه العام أحمد بكرى وموجهة المادة عليا عبد العال وعدد من متخصصى التربية الفنية بازهر الإسكندرية.