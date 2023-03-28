أسماء الفائزين فى مسابقة تحدى القراءة بقطاع الوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

اعتمد وصفى حسن القائم بتسيير أعمال مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، نتائج مسابقة تحدى القراءة العربى للعام الدراسى 2022- 2023 والتى أسفرت عن فوز 44 طالب وطالبة على مستوى المديرية، حيث يشارك المركز الأول من كل فئة بتصفيات الجمهورية مايو المقبل، وسيجرى تكريم جميع الفائزين خلال الفترة المقبلة.

وقال مدير التعليم بالمحافظة، إنه جرى تقييم المشاركين في مسابقة تحدى القراءة العربى على مستوى قطاع تعليم المحافظة، وذلك بعد الانتهاء من الاختبارات، وذلك بالتنسيق مع توجيه عام المكتبات، حيث تستهدف المسابقة جميع طلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة وطلاب ذوى الهمم، وتهدف إلى تشجيع وغرس حب القراءة في نفوس الطلاب وإكتشاف مهاراتهم وإبداعاتهم، والعمل على صقلها و تنميتها.

وأضاف وصفى، أنه تم نشر أسماء الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى المديرية ضمن الاستعداد للمشاركة بتصفيات الجمهورية، حيث جرى اختيار أفضل العناصر، استناداً لمعايير الشفافية والدقة فى أعمال التقييم وإعطاء كل طالب حقه.