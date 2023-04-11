مصرع عامل صدمه جرار داخل مصنع طوب في العياط

كتب بهجت أبو ضيف

لقى عامل مصرعه داخل مصنع طوب في العياط، حيث صدمه جرار زراعى ما أدى إلى مفارقته الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتم التحفظ على سائق الجرار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد مصرع أحد الأشخاص داخل مصنع طوب في العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن جرارًا صدم عاملًا داخل المصنع، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

تحفظ رجال المباحث على سائق الجرار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.