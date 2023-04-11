مصرع طفل فى حادث تصادم أثناء عبوره الطريق بالبحيرة

البحيرة ناصر جودة

لقى طفل مصرعه إثر إصطدامه بسيارة مسرعة أثناء عبورة الطريق بمركز الدلنجات بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين مصرع محمود م. ش. 6 سنوات إثر إصطدامه بسيارة بالقرب من منزله بقرية الامام الحسينى التابعة لمركز الدلنجات.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

يذكر ان محافظة البحيرة قد شهدت حادث سير أسفر عن مصرع سيدة مسنة إثر إصطدامها بسيارة مسرعة أثناء عبور الطريق الصحراوى بالبحيرة.

وبالفحص تبين مصرع «سعدية ف.ر» 56 عاما مقيمة مركز الدلنجات إثر إصطدامها بسيارة اثناء عبورها طريق القاهرة- الإسكندرية دائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة.

وتم نقل جثة المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون المركزى تحت تصرف النيابة العامة.