مصرع شخص فى حادث على طريق الصعيد الصحراوى بالفيوم

لقى شخص فى نهاية العقد الثالث من العمر، مصرعه مساء اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارته الملاكى على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوى الغربى بدائرة محافظة الفيوم، إثر انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيره على الطريق، حيث إختلت عجلة القيادة فى يد السائق وفقد سيطرته على السيارة فانقلبت.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوى الغربى بدائرة محافظة الفيوم بسبب الحادث فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور.

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا من أهالى بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق القاهرة أسيوط الغربى بدائرة الفيوم، ووفاة قائد السيارة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة ملاكى قبل دخل جرزا أمام الريف العربي، إثر انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق، ووفاة قائدها ويدعى محمد سيد محمدين، 39 سنة، ومقيم بأطفيح بدائرة محافظة الجيزة.

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى طامية المركزى تحت تصرف جهات التحقيق.

وجرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارة فى المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربى، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق والتى صرحت بتسليم جثمان المتوفى لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن.