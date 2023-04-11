مصرع شاب غرقًا فى نهر النيل فى المنيا وانتشال جثته

المنيا- حسن عبد الغفار

انتشل أهالى قرية أطسا المحطة التابعة لمركز سمالوط، جثة شاب لقى مصرعه غرقا فى نهر النيل أمام قرية زهرة بالمنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، اخطارا من عمليات النجدة، بقيام أهالى قرية اطسا المحطة، بانتشال جثة"م - ع - ن - 15 سنة"، طالب بمركز المنيا، تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت أجهزة الأمن إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 5924 ص ا ج، ميكروباص، بطريق الجيش الصحراوى الشرقى، قى شمال مدخل البستان بمركز سمالوط، وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

ونقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف كل من: مجدى صبره موسى 38 عاما، عبد الكريم محمود 24 عاما، بركات عكاشة 62 عاما، سميرة أحمد 11 عاما، أميرة جابر 39 عاما، أحمد عباس 39 عاما، وأبنائه كريم 5 سنوات، وشقيقتيه فرحة 5 سنوات، أمانى 3 سنوات، إلى مستشفى سمالوط النموذجى لتلقى العلاج وجميعهم يقيمون فى محافظة قنا.

وتنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.

على جانب أخر، استقبلت مستشفى المنيا العام "مصطفي.ح" 40 عاما، مقيم بالقاهرة مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وأفادت التحريات الأولية، سقوطه من علو بشارع كورنيش مدينة المنيا.